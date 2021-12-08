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Интерфакс-АВН

США начинают испытания нового радара, способного отслеживать гиперзвуковое оружие и все типы ракет - Пентагон

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: REUTERS/Al Drago

Вашингтон. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - На Аляске завершено строительство и начинаются испытания нового радара дальнего действия, который способен отслеживать как межконтинентальные баллистические ракеты, так и гиперзвуковое оружие, сообщил Пентагон в понедельник.

Директор Агентства по противоракетной обороне американского оборонного ведомства вице-адмирал Джон Хилл заявил: "Строительство радара дальнего обнаружения завершено, и теперь мы можем приступить к этапу испытаний (...). Он позволит Северному командованию лучше защищать Соединенные Штаты от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет".

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Страны
США
Проекты
ГЗЛА
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