США начинают испытания нового радара, способного отслеживать гиперзвуковое оружие и все типы ракет - Пентагон

Вашингтон. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - На Аляске завершено строительство и начинаются испытания нового радара дальнего действия, который способен отслеживать как межконтинентальные баллистические ракеты, так и гиперзвуковое оружие, сообщил Пентагон в понедельник.

Директор Агентства по противоракетной обороне американского оборонного ведомства вице-адмирал Джон Хилл заявил: "Строительство радара дальнего обнаружения завершено, и теперь мы можем приступить к этапу испытаний (...). Он позволит Северному командованию лучше защищать Соединенные Штаты от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет".