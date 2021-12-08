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Интерфакс-АВН

Киев просит у США оружие, которое предназначалось Афганистану - СМИ

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Военно-техническое сотрудничество Украины и США
Военно-техническое сотрудничество Украины и США.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS

Вашингтон. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой на случай якобы возможного "вторжения России" расширить поставки Киеву оружия, сообщило издание Foreign Policy.

В список были включены и системы вооружений, которые планировалось поставить в Афганистан, отмечает журнал.

"Подробный список оружия, который был впервые представлен Резниковым Остину в середине ноября, и о котором ранее подробно не сообщалось, включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы", - сообщает издание со ссылкой на неназванного представителя Минобороны Украины.

По его данным, Киев, в частности, хочет получить часть американской военной техники, предназначавшейся для Афганистана до прихода там к власти движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Украина заинтересована, в частности, в получении принадлежащих США вертолетов Ми-17 и боеприпасов, которые первоначально планировалось отправить афганской армии, уточнил источник.

Между тем, отмечает издание, администрация президента Джо Байдена рассматривает ряд шагов по усилению вооруженных сил Украины с учетом "возможного российского вторжения", включая поставки средств, не входящих в "список Резникова".

Как пишет журнал, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда стремятся сместить фокус внимания на растущую угрозу со стороны Китая, а также не хотят вызывать раздражение и провоцировать Москву "бряцанием оружия".

Тема политики Байдена в отношении Украины "стала центром ожесточенных политических баталий в американском Конгрессе", отмечает Foreign Policy. По его информации, высокопоставленные республиканцы в Комитетах по делам вооруженных сил Палаты представителей и сената направили Байдену письмо, в котором выразили озабоченность ситуацией вокруг Украины.

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