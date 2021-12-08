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Интерфакс-АВН

США привержены политике "открытых дверей" НАТО - госдеп

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепа США Нед Прайс в понедельник заявил, что Вашингтон считает верной политику "открытых дверей" в рамках НАТО, так как страны имеют право самоопределять свою внешнюю политику.

"Мы, как и предыдущие администрации, давали ясно понять, что дверь НАТО открыта. И мы привержены политике "открытых дверей", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о данном, как считается, в начале 1990-х годов устном обещании экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера, что НАТО не будет расширяться на восток.

В этом контексте пресс-секретарь госдепа указал, что, в частности, у Украины есть "право самостоятельно выбирать курс своей внешней политики".

На уточняющий вопрос журналистки о том, "сделал ли Бейкер ошибку этим обещанием или администрация США не считает, что нарушили это обещание", Прайс также ушел от прямого ответа. Он отметил, что НАТО - это оборонный союз, "оборонный по своей природе и ориентации".

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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