Портфель оружейных заказов Индии превышает $14 млрд - глава ФСВТС России

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Портфель заказов на поставку военной техники и вооружений в Индию превышает 14 млрд долларов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Индия занимает высокий процент в нашем объёме (поставок - ИФ). Практически 25% нашего общего объёма. Портфель заказов сегодня превышает $14 млрд", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в ФСВТС РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

В ноябре официально сообщалось, что Россия начала поставки Индии первой партии систем ПВО С-400.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С, идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2". На территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов Калашникова АК-203 и вертолетов Ка-226Т. Также планируется организовать лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".

Сообщалось, что Россия рассчитывает вскоре подписать с Индией контракты на поставку дополнительных партий истребителей МиГ-29 и Су-30, вертолетов Ка-31, а также модернизацию ранее поставленной авиатехники.