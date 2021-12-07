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ТАСС

Глава "Рособоронэкспорта" заявил, что РФ надеется на новые поставки Индии С-400

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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что реализация сделки о поставке российских зенитных ракетных систем идет по плану

/МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия продолжает исполнять контракт на поставку Индии российских зенитных ракетных систем С-400 и надеется на новые поставки в рамках опциона. Об этом в понедельник заявил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Продолжаем исполнять контракт на поставку С-400 и надеемся, в том числе, на опцион", - сказал он.

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализация сделки о поставке Индии российских зенитных ракетных систем С-400 идет по плану, несмотря на попытки США подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели в этой сфере.

Как сообщал в ноябре Михеев, поставки С-400 в Индию начались с опережением графика. По его словам, индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полковой комплект, завершили обучение и убыли на родину. Первый полковой комплект ЗРС С-400 планируется поставить в Индию до конца текущего года.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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Михеев Александр
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