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ТАСС

Первая в Европе женщина - командир МКС начала подготовку к полету в России

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Перед полетом все астронавты изучают российский сегмент станции, а космонавты Роскосмоса - американский

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Итальянка Саманта Кристофоретти, которая станет первой в Европе женщиной-командиром на Международной космической станции (МКС), уже начала в России подготовку к полету, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании российско-итальянского совета по сотрудничеству.

"Сейчас в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина проходит тренировки первая женщина - космонавт Итальянского космического агентства Саманта Кристофоретти. Насколько я знаю, она может возглавить очередную, 68-ю экспедицию на МКС. От всей души желаю успеха этой космической миссии", - сказал он.

Перед полетом все астронавты изучают российский сегмент станции, а космонавты Роскосмоса - американский.

Эта космическая миссия станет второй для Кристофоретти. Как сообщалось, вместе с ней на МКС должны отправиться астронавты НАСА Кьелл Линдгрен и Боб Хайнс. Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем на борту должен состояться с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 2022 году. Кристофоретти станет пятым в истории командиром станции из Европы.

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Страны
Италия
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США
Компании
NASA
SpaceX
КнААЗ Гагарина
Минпромторг РФ
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МКС
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