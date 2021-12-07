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Интерфакс-АВН

Контракт об СП с Индией предполагает производство 600 тыс. автоматов Калашникова - концерн

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Автоматы АК-204 и АК-203
Автоматы АК-204 и АК-203.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия подписали контракт на совместное производство более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш), сообщили в пресс-службе концерна в понедельник.

"Сегодня, 6 декабря, в Дели в рамках встречи министров обороны России и Индии был подписан контракт на поставку министерству обороны Индии более 600 тысяч автоматов АК-203, произведенных в Индии", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что впоследствии будет достигнута 100% локализация производства автоматов в Индии.

Гендиректор ГК "Калашников" Владимир Лепин отметил, что производство АК-203 начнется в Индии в течение ближайших месяцев.

"Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", - сказал Лепин, слова которого привели в пресс-службе концерна.

Ранее в понедельник газета Нindustan Тimes сообщила, что Индия и Россия заключили соглашение о совместном производстве более 500 тыс. автоматов АК-203 на сумму более $677 млн.

Ранее глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх приветствовал подписание ряда военных соглашений и контрактов с РФ, в том числе по стрелковому вооружению.

"Я рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов в отношении стрелкового оружия и военного сотрудничества", - написал Сингх в Twitter.

При этом он назвал прошедшие переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу "продуктивными, плодотворными и содержательными".

Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в ФСВТС РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

15 ноября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что РФ начала поставки Индии систем С-400 с опережением графика, в конце года будет отгружен первый полковой комплект.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С, идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2". На территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов Калашникова АК-203 и вертолетов Ка-226Т. Также планируется организовать лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".

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