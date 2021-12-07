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ТАСС

Глава ФСВТС заявил, что методика анализа рынка оружия СИПРИ не отражает реальную картину

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глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев
глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам Дмитрия Шугаева, Стокгольмский институт исследования проблем мира использует только открытые данные, которые не являются полными

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Методика анализа мирового рынка вооружений, применяемая Стокгольмским институтом исследования проблем мира (СИПРИ), не отражает реальную ситуацию. Об этом журналистам сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, комментируя вышедший в понедельник доклад СИПРИ, согласно которому объемы продаж российских производителей оружия падают.

"Методика подсчета, которую использует СИПРИ для оценки объемов продаж оборонных компаний, является их собственной оценкой, не отражающей, честно говоря, реальной картины. Вместо конкретной стоимости товара они используют так называемый тренд-индикатор, который имеет примерно одинаковое значение для однотипной продукции. То есть делается упор на оценку количественной стороны, что, как подчеркивает сам институт, не может использоваться для оценки объемов экспорта", - сказал Шугаев.

По его словам, СИПРИ использует только открытые данные, которые не являются полными. "А такие вещи, как запчасти и услуги, они вообще до конца и не учитывают", - добавил глава ФСВТС.

Как отметил Шугаев, методика составления рейтинга СИПРИ предполагает политическую ангажированность оценки. "Кроме того, сотрудники СИПРИ - все-таки представители западных институтов и поэтому без политической составляющей обойтись не могут", - подытожил Шугаев.

О докладе СИПРИ

Стокгольмский институт исследования проблем мира 6 декабря опубликовал ежегодный доклад, посвященный анализу объемов продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира за 2020 год. По его данным, российские производители, входящие в топ-100, сокращают объемы своих продаж уже третий год подряд. Так, компания "Алмаз-Антей", занимающая в рейтинге 17-ю строчку, и Объединенная судостроительная корпорация, находящаяся на 33-м месте, снизили продажи на 31% и 11% соответственно.

С одной стороны это объясняется завершением госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, из-за чего последующее финансирование военной отрасли в реальном выражении уменьшилось, с другой - нарушением графика поставок, вызванным пандемией коронавируса. При этом в докладе отмечается, что падение происходило на фоне поддержки военно-промышленного комплекса правительством, предпринятой для минимизации отрицательного эффекта от пандемии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ОСК
СИПРИ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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