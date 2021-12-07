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Известия.ru

В Иране указали на отсутствие у США и НАТО способов остановить ракеты «Циркон»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

На фоне усиления напряженности в дипломатических и военных отношениях между Россией и Западом запуск гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» в массовое производство поставил Соединенные Штаты в безвыходное положение. Об этом 6 декабря пишет иранская газета Kayhan.

По мнению авторов статьи, российскую успешную разработку в случае ее применения просто «нечем будет остановить», и потому она сможет с легкостью «стирать с земли американские города». В то же время неудачи Вашингтона в гонке вооружений подталкивают западные страны к обострению дипломатических отношений.

«Запад и НАТО пытаются чем-то отвечать, хотя подобные ответы больше напоминают попытки войны Моськи со слоном или мышей с котом. Они пытаются объявлять против РФ санкции, задерживать их корабли, танкеры, самолеты или же прибегать к средству, уже опробованному во время прошлых избирательных кампаний в Штатах, то есть к высылке российских дипломатов», — сказано в материале.

Ранее в понедельник ветеран вооруженных сил (ВС) НАТО Ставрос Атламазоглу предрек России победу в случае столкновения с НАТО. Так, в случае возможного наступления РФ сможет отразить атаку альянса с двух направлений — в Балтийском море и в Крыму. По словам военного, ВС РФ на северном и южном флангах — это своего рода защитный «зонтик», который обеспечивается благодаря гиперзвуковым противокорабельным ракетам «Циркон», а также системам противовоздушной обороны С-300 и С-400.

30 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал об испытании в России гиперзвукового оружия. Он заявил, что новые ракеты морского базирования появятся на вооружении страны уже с начала следующего года.

По словам российского лидера, разработка гиперзвукового оружия является ответом на действия НАТО, которые создают угрозы для России.

Ранее, 29 ноября, главнокомандующий ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин рассказал, что новые самолеты с гиперзвуковым оружием поставят в войска Воздушно-космических сил в 2022 году. По его словам, «уровень современности» военной и специальной техники в ВКС составит 89%.

В тот же день фрегат «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность более 400 км. Предыдущий пуск ракеты «Циркон» «Адмирал Горшков» выполнил 18 ноября по морской мишени из Белого моря. Цель была поражена прямым попаданием.

3 ноября Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

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