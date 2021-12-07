Войти
Интерфакс-АВН

Выводы о сокращении оружейного экспорта РФ не соответствуют действительности, имеют политическую подоплеку - глава ФСВТС

221
0
0
Заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Шугаев
Заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - В руководстве Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) опровергли выводы экспертов института SIPRI о снижении российского оружейного экспорта.

"Методика подсчета, которую использует SIPRI для оценки объемов продаж оборонных компаний, является их собственной оценкой, не отражающей, честно говоря, реальной картины", - заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев журналистам в понедельник.

"SIPRI использует только открытые данные, которые, безусловно, не являются полными. А такие вещи, как запчасти и услуги, они вообще до конца и не учитывают. Кроме того, сотрудники SIPRI - все-таки представители западных институтов, и поэтому без политической составляющей обойтись не могут. Время такое", - заявил Шугаев.

Он также сказал: "Вместо конкретной стоимости товара они используют так называемый тренд-индикатор, который имеет примерно одинаковое значение для однотипной продукции. То есть, делается упор на оценку количественной стороны, что, как подчеркивает сам институт, не может использоваться для оценки объемов экспорта".

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) ранее в понедельник сообщил, что продажи российского вооружения снизились на 6,5%.

В докладе института говорится, что общий объём продаж вооружений девяти крупнейших российских оборонных компаний в 2020 году снизился на 6,5% - с $28,2 млрд. в 2019 году до $26,4 млрд в 2020 году. "В 2020 году на долю российских компаний приходилось 5% от общего объёма мировых продаж в SIPRI Топ-100", - указывается в докладе института.

В октябре вице-премьер Юрий Борисов заявил, что объем российского экспорта продукции военного назначения ежегодно остается на стабильном уровне - $15 млрд.

Россия в этом году подписала новые контракты на поставку за рубеж вооружения и военной техники на сумму свыше $10 млрд, сообщил в середине октября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
СИПРИ
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
08.06.2021
Россия выполняет многомиллиардные оружейные экспортные контракты, несмотря на внешнее давление - Шугаев
16.01.2020
Турция в этом году может купить дополнительную партию С-400 - Борисов
09.12.2019
Россия и Турция работают над новым контрактом на поставку С-400
07.11.2019
Внешнее давление не мешает ВТС России и Индии, в частности, контракту по С-400 - Борисов
24.10.2019
Москва обсуждает с Анкарой новые поставки С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию