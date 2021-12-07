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ТАСС

Партия из 30 танков Т-72Б3М поступит на российскую базу в Таджикистане 6 декабря

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Т-72Б3М
Т-72Б3М.
Источник изображения: militarynews.ru

О перевооружении базы ранее сообщал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Российская 201-я военная база в Таджикистане получит 6 декабря первую партию из 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

"6 декабря партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступит на перевооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что танки уже поступили на базу. Отмечается, что батальон танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа.

Ранее о перевооружении базы на 30 модернизированных танков Т-72Б3М сообщал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. При этом на базе уже перевооружены новой техникой три мотострелковых батальона.

Модернизированный танк Т-72Б3М оснащен новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. Кроме того, проведена модернизация боевого отделения танка: установлены 125-миллиметровое орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

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