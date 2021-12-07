«Потом будет поздно» - в Минобороны Украины впали в истерику

Новый министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию совместно и быстро оказать военную поддержку Украине.

Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Мail, сообщает УНИАН.

По его словам, шаги по сдерживанию вторжения РФ необходимо предпринимать сейчас, потому что потом «будет слишком поздно».

Министр рассказал, что Украине нужен «быстрый ответ» со стороны союзников, который помог бы ей решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного подавления.

Также он предложил разместить канадских, американских и британских солдат на позициях вблизи линии фронта.

«У вас есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 инструкторов пошлите 500 инструкторов», - сказал он.