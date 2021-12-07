Войти
Интерфакс-АВН

Индия подписала соглашение с Россией о совместном производстве автоматов Калашников на сумму около $700 млн

120
0
0
АК-203
АК-203.
Источник изображения: © Рособоронэкспорт

Дели. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Индия и Россия в понедельник заключили соглашение о совместном производстве более 500 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Амети (штат Уттар Прадеш) на сумму более 677 млн долл., сообщила газета Нindustan Тimes.

Как указывает издание, сделка была финализирована в ходе состоявшейся в понедельник в Дели встречи министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх приветствовал подписание ряда военных соглашений и контрактов с РФ, в том числе по стрелковому вооружению.

"Я рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов в отношении стрелкового оружия и военного сотрудничества", - написал Сингх в своем твиттере.

При этом он назвал прошедшие переговоры с Шойгу "продуктивными, плодотворными и содержательными".

"Индия ценит свое специальное и привилегированное стратегическое партнерство с Россией", - подчеркнул Сингх.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
03.07.2019
Интернациональный "Патриот"
17.12.2018
В Нью-Дели прошло заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству
29.08.2018
За авианосцем на бронепоезде
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию