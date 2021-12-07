Индия подписала соглашение с Россией о совместном производстве автоматов Калашников на сумму около $700 млн

Дели. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Индия и Россия в понедельник заключили соглашение о совместном производстве более 500 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Амети (штат Уттар Прадеш) на сумму более 677 млн долл., сообщила газета Нindustan Тimes.

Как указывает издание, сделка была финализирована в ходе состоявшейся в понедельник в Дели встречи министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх приветствовал подписание ряда военных соглашений и контрактов с РФ, в том числе по стрелковому вооружению.

"Я рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов в отношении стрелкового оружия и военного сотрудничества", - написал Сингх в своем твиттере.

При этом он назвал прошедшие переговоры с Шойгу "продуктивными, плодотворными и содержательными".

"Индия ценит свое специальное и привилегированное стратегическое партнерство с Россией", - подчеркнул Сингх.