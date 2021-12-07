Начальник колонны РФ в Сирии рассказал о совместном патрулировании территории с Турцией

Оно впервые началось в ноябре 2019 года, все проходит штатно, отметил Андрей Чипизубов

ХАСЕКЕ /Сирия/, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Турция провели очередное успешное совместное патрулирование в провинции Хасеке в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам начальник патрульной колонны РФ Андрей Чипизубов. Регулярное патрулирование этой территории впервые началось в ноябре 2019 года, все проходит штатно.

"Мы справляемся успешно с этой задачей, потому что, еще раз повторяю, идет тщательная подготовка. Поэтому все у нас проходит штатно. <…> Население в некоторых населенных пунктах очень дружелюбно относится к присутствию российского флага на их территории", - сказал Чипизбуов.

В составе колонны со стороны России было два бронеавтомобиля "Тигр", один "Тайфун" и БТР-80. Со стороны Турции в патруле участвовали четыре бронеавтомобиля "Кирпи-2". По воздуху колонну сопровождали российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Начальная точка движения - населенный пункт Шейрек.

Текущий патруль стал 210-м по счету.

О ситуации в Сирии

Международная коалиция против ИГ (террористическая организация запрещена в РФ) была сформирована в 2014 году, когда игиловцы контролировали четверть Сирии и треть Ирака. В настоящее время США оказывают поддержку курдским "Силам демократической Сирии", которые контролируют большую часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке страны. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в том районе.

В сентябре 2015 года на фоне активизации ИГ Россия по просьбе президента Башара Асада начала в Сирии военную операцию против боевиков. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. Россия и Турция договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военные были введены в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. Отвод подразделений курдов в соответствии с сочинскими договоренностями был осуществлен, Турция и Россия приступили к совместному патрулированию.