НАТО будет готово укреплять оборонительный потенциал из-за "российской агрессии" против Украины - госсекретарь США

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - НАТО готово будет укреплять свой оборонительный потенциал в случае "российской агрессии" по отношению к Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы очень ясно дали понять, что будут серьезные, серьезные последствия. Мы рассматриваем, например, экономические меры, которые оказали бы очень сильное влияние, и вещи, от которых мы воздерживались в прошлом, когда у нас были глубокие разногласия с Россией", - заявил Блинкен в интервью шведскому телевидению.

По его словам, важно, чтобы Украина имела возможность защитить себя, в чем США и ряд других стран помогают Киеву.

"И сам альянс НАТО - оборонительный альянс, прозрачный альянс. Если оборонительные возможности НАТО необходимо будет укреплять в результате российской агрессии, (...) мы тоже это сделаем", - отметил он.

На просьбу журналиста уточнить, включают ли "серьезные последствия" для России "военные последствия" Блинкен ответил: "Я не собираюсь подробно описывать последствия. Но важно, чтобы Россия понимала, что они будут серьезными; они будут иметь большое влияние, и просто это не в интересах России, а также, опять же, это не то, к чему любой из нас хотел бы стремиться".

Блинкен в очередной раз подчеркнул, что США привержены территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Это то, что жизненно важно не только из-за Украины, но и потому, что это соответствует некоторым фундаментальным принципам международных отношений, которые позволяют нам иметь более безопасную и мирную международную обстановку", - подчеркнул он.

Госсекретарь США выразил надежду, что "Россия решит пойти на деэскалацию, отвести свои силы и заняться дипломатией по поводу существующих разногласий".

"Президент Байден сказал президенту Путину, когда они встречались в Женеве несколько месяцев назад, что мы решительно выступаем за стабильные, предсказуемые отношения с Россией. И есть области, где у нас пересекающиеся интересы и где мы можем и должны работать вместе, например, по вопросу приобретения Ираном ядерного оружия -мы вдвоем против. Но если бы Россия двигалась в направлении конфронтации и агрессии против Украины, то двигалась бы в прямо противоположном направлении стабильных и предсказуемых отношений", - заявил Блинкен.

В минувшую пятницу президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор президента РФ Владимира Путина с Байденом состоится в ближайший вторник.

Как подтвердил в свою очередь Белый дом, Байден в ходе разговора по видеосвязи с Путиным во вторник, 7 декабря, поднимет тему Украины. Также, по сообщению Белого дома, Байден собирается "выразить опасения США в связи с российской военной активностью на границе с Украиной. Он вновь выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Накануне агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, располагающий данными американской разведки, сообщило, что "российское вторжение на Украину" может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.