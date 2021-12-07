Путин посетит Индию с рабочим визитом, главной частью поездки станут переговоров с Моди "тет-а-тет"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в отеле "Тадж Экзотик" индийского штата Гоа.

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Нью Дели проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, основным форматом встречи станет личное общение лидеров двух стран.

Предыдущий раз Путин и Моди встречались лично в 2019 году "на полях" саммита БРИКС в Бразилиа, последние два года из-за пандемии коронавируса лидеры поддерживали регулярные контакты в дистанционном формате.

"Между лидерами особый формат отношений выстроился, то есть формат "тет-а-тет", которому и индийская сторона, и мы придаем очень большое значение, поскольку это позволяет откровенно обсудить самые сложные, самые щекотливые вопросы международной ситуации", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Путина в Индию.

Он подчеркнул, что "сердцевиной любых переговоров между сторонами является личное общение лидеров, и это будет обеспечено в ходе визита".

Путин посещает Индию с ответным визитом, Моди приезжал в Россию в сентябре 2019 года на Восточный экономический форум.

Ушаков рассказал, что поездка президента РФ планировалась давно, были даже конкретные планы осуществить визит в 2020 году, однако из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все было отложено. "При его подготовке мы, конечно, учитывали все сложности с коронавирусной ситуацией, поэтому будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений", - сказал помощник президента.

В этот раз в переговорах примут участие делегации в ограниченном составе. С российской стороны президента будут сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и Ушаков, на этапе переговоров с участием делегаций к ним присоединится глава "Роснефти" Игорь Сечин.

По словам Ушаков, в программе запланирован обед, который Моди будет устраивать в честь приезда Путина, он пройдет в формате "тет-а-тет", то есть "один на один". "Лидеры смогут обсудить наиболее щекотливые и, может быть, сложные вопросы, которые не успели затронуть в ходе переговоров в составе делегаций", - сказал он.

ПОВЕСТКА ВИЗИТА: ВТС, ТОРГОВЛЯ, ЭНЕРГЕТИКА, БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

В первой половине дня понедельника, до приезда президента РФ в Нью Дели, состоится заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству России и Индии, а также встреча в формате "2+2".

"Сопредседатель комиссии с нашей стороны - министр обороны Шойгу. Это (заседание комиссии - "ИФ") подчеркивает, что тема военно-технического и военного сотрудничества по-прежнему является одной из самых главных в контексте двустороннего сотрудничества наших стран", - отметил Ушаков.

Важным субстантивным контактом он назвали и встречу в этот день в формате "2+2" - министров обороны и глав внешнеполитических ведомств двух стран. "Вы знаете, что этот формат мы практикуем со многими ведущими государствами, и первые переговоры в таком формате состоятся сейчас и в Нью-Дели", - сказал Ушаков.

Он отметил, что взаимодействие России и Индии успешно развивается также в сфере безопасности, торгово-экономическом сотрудничестве, научной и культурно-гуманитарной областях. "В ходе переговоров предполагается обсуждение вопросов дальнейшего продвижения российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Прежде всего планируется рассмотреть шаги по наращиванию взаимных товарных потоков", - сказал Ушаков, заметив, что товарооборот полностью восстановлялся после падения, вызванного пандемией.

Приоритетное внимание, добавил он, стороны уделяют и кооперации в области энергетики. "Расширяется экспорт российских углеводородов в Индию, активно сотрудничает с индийскими партнерами "Роснефть" - сказал помощник главы государства.

Ушаков также заметил, что с учетом растущего спроса на сжиженный природный газ на энергетическом рынке Индии, а также взаимного интереса двух стран к реализации совместных СПГ-проектов, большие перспективы имеет взаимодействие между кампаниями "Газпром" и "НОВАТЭК" с профильными индийскими корпорациями. "Активно изучаются возможности по совместной проработке углеводородов на арктическим шельфе и Дальнем Востоке России"- сказал представитель Кремля.

Говоря о двусторонних отношениях, он также обратил внимание на сотрудничество в космической области между госкорпорацией "Роскосмос" и Индийской организацией космических исследований. В первую очередь, заметил Ушаков, речь идет о взаимном размещении наземных станций ГЛОНАСС и индийской спутниковой группировки "НавИК", а также о совместной деятельности в рамках пилотируемой космической программы.

Кроме того, Ушаков напомнил, что Российский фонд прямых инвестиций договорился с индийскими компаниями о производстве нескольких сотен миллионов доз российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" - как для использования в Индии, так и реэкспорта в третьи страны.

"В ходе переговоров имеется в виду обменяться мнениями по актуальной международной проблематике. Среди возможных тем для обсуждения - вопросы стратегической стабильности, борьба с терроризмом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обстановка в Афганистане", - сказал Ушаков.

ДОКУМЕНТЫ, ГОТОВЯЩИЕСЯ К ПОДПИСАНИЮ

К визиту приурочено подписание целого ряда документов, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, в области энергетики, космоса и культуры.

Ушаков не стал конкретизировать документы, заметив, что их подготовка продолжается, но речь идет примерно о 10 соглашениях. "До сих пор проработка этих соглашений ведется между сторонами. Но у нас есть уверенность, что пакет соглашений в контексте визита будет оформлен", - сказал Ушаков.