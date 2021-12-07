Белоруссия планирует завершить разработку беспилотника "Чекан" в первом квартале 2022г. - Госкомвоенпром

Минск. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия планирует завершить разработку беспилотника-камикадзе УБАК-25 "Чекан" в первом квартале 2022 года, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

"Ведется работа по летательным аппаратам неквадрокоптерного типа: УБАК-25 "Чекан" и УБАК-70 "Ловчий". "Чекан" - это беспилотник-камикадзе, который успешно прошел целый ряд практических испытаний. Буквально в первом квартале следующего года мы планируем эту работу закончить", - сказал Пантус в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.

По его словам, буквально неделю назад завершились государственные испытания двух типов БПЛА квадрокоптерного типа: "Барражирующая труба" и "Квадро-1400", которые использовались на белорусско-российских учениях "Запад-2021".

Пантус подчеркнул, что ключевая задача Госкомвоенпрома состоит в создании и модернизации различных образцов вооружения в интересах армии, а также для повышения обороноспособности страны.