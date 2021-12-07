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Интерфакс-АВН

Разработчик оборонной стратегии США 2018 г. призвал быть готовым к "ограниченной войне" с КНР за Тайвань

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Армию КНР готовят к силовому воссоединению с Тайванем
Армию КНР готовят к силовому воссоединению с Тайванем.
Источник изображения: Mao Pengfei/Xinhua/Global Look Press

Гонконг. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - США следует быть готовым к ограниченной войне с Китаем для защиты Тайваня, чтобы не допустить доминирования КНР в Азии, сообщает в воскресенье издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экс-заместителя помощника главы Пентагона Элбриджа Колби.

SCMP напоминает, что он был главным разработчиком стратегии национальной обороны США 2018 года, в которой фокус внимания был смещен с борьбы с терроризмом на сопернические взаимоотношения с другими странами, причем Китай был назван "стратегическим соперником" США. Теперь Колби представил свои взгляды в книге "Стратегия отрицания" (The Strategy of Denial).

"С точки зрения Колби США и их союзникам надо готовиться к военному конфликту. Известный в качестве "ястреба" среди республиканцев, он рекомендует "ограниченную войну", которая будет ориентирована на причинение минимальных потрясений региону", - отмечает SCMP.

Издание поясняет, что по мнению Колби, Китай пытается стать региональным гегемоном и добьется этого, если США его не остановят. При этом лучшей стратегией для Пекина стал бы захват уязвимого союзника Вашингтона вроде Тайваня.

"Лучшая военная стратегия Америки - стратегия отрицания, то есть стратегия, которая стремится не допустить возможность Китая использовать военные силы для достижения политических целей", - утверждает Колби в книге.

"Стратегия отрицания должна подготовить США и их союзников и партнеров сражаться и выполнить цели в ограниченной войне против Китая", - объясняет он.

Он призвал сформировать "антигегемонистскую коалицию" из Японии, Индии, Австралии, Вьетнама, Филиппин, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии и Тайваня. По его мнению, возможное нападение Китая на Тайвань нужно встретить "ограниченной войной", причем чтобы у обеих сторон не было мотивов способствовать дальнейшей эскалации ситуации.

Колби также призвал в этой обстановке сократить военные обязательства США в Европе и на Ближнем Востоке. Также он считает необходимым для США более прямолинейно выступать в защиту Тайваня.

SCMP добавляет, что в финале The Strategy of Denial Колби отмечает о написании книги "с очень большим уважением к Китаю", и что США не будут оспаривать способ управления Китаем или его идеологию, пока он не станет региональным гегемоном.

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Австpалия
Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
США
Тайвань
Филиппины
Южная Корея
Япония
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