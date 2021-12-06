Дрон с «когтями ястреба» сможет с легкостью садиться на ветки и хватать предметы

Дрон с когтями

Природа продолжает с великой щедростью делиться с нами своими «ноу-хау», запас которых вряд ли когда-нибудь иссякнет, и делает это совершенно бесплатно. На этот раз инженеры из Стэнфорда «позаимствовали» у нее, а точнее у сокола, его уникальные когти, с помощью которых тот уверенно садится на самые различные поверхности и ловко хватает добычу.

Ученые разработали робот-квадрокоптер, который снабдили «птичьими когтями». Система получила название Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper (SNAG), прообразом которой стали когти сапсана. SNAG оснащен двигателями, выполняющими функции мышц, и проводами, действующими как сухожилия. Ноги при посадке гасят «удар» беспилотника, заставляя когти охватить и зафиксироваться на объекте посадки в течение 20 миллисекунд. После фиксации лодыжки акселерометр регистрирует остановку робота. Далее специальный алгоритм стабилизирует «сидящего на ветке» робота, чтобы тот не «кувыркнулся». По мнению разработчиков, система SNAG даст дронам возможность садиться на объекты вроде веток и проводов, а также «отдыхать» между полетами, что расширит их возможности. В частности, они могли бы заниматься доставкой грузов, подбирая и сбрасывая их прямо на лету.