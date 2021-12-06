КНР развивает космический потенциал в два раза интенсивнее США, грозит вырваться вперед к 2030 году - Космические силы США

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - КНР продвигается в освоении космических технологий в два раза энергичнее США, грозя опередить их уже к концу 2020-х годов, заявил на Форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана замглавы по космическим операциям в Космических силах США генерал Дэвид Томпсон.

"Правда состоит в том, что фактически в среднем они (Китай - ИФ) создают, размещают и модернизируют свой космический потенциал в два раза масштабнее нас, что значит - очень скоро, если мы не начнем ускорять наше развитие и возможности по доставке объектов в космос, они нас обойдут. 2030 год - это не чрезмерная оценка ситуации", - приводит его слова телеканал CNN.

Присутствовавший также на форуме конгрессмен-демократ Джим Купер, который председательствует в подкомитете по стратегическим силам в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, согласился с тем, что США и КНР теперь ведут космическую гонку.

Он добавил, что Космические силы США пока не развиваются достаточно быстро, чтобы быть вровень с частной космической индустрией.