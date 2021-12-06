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Интерфакс-АВН

Москва призывает Париж и Берлин повлиять на выполнение Киевом Минских договоренностей - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Петропавловск-Камчатский. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Украину надо заставлять выполнять Минские договоренности, Москва призывает Берлин и Париж способствовать этому, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если её оставить наедине с самой собой, со своей совестью - конечно, она ничего делать не будет. Её надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Тема Украины станет одной из центральных на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые планируются 7 декабря, сообщила ранее представитель Белого дома Джен Псаки.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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