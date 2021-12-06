ДНР будет уничтожать дроны Bayraktar при любой возможности - Пушилин

Изучает возможность ответных мер на закупку Киевом турецких беспилотников

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин пообещал уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar в случае попыток Киева нанести ими удар на территории ДНР.

"Пока они держатся на безопасном расстоянии. Но при любой возможности "Байрактары" будут уничтожены", - заявил он на встрече с диаспорой Донбасса в Москве.

Он напомнил, что Киев однажды уже применил беспилотник Bayraktar для нанесения удара в Донбассе.

"По поводу Bayraktar: был лишь один факт боевого применения. Однако в разведывательных целях полеты над ДНР и ЛНР совершаются регулярно вопреки минским соглашениям, допускающим лишь полеты дронов ОБСЕ", - сказал Пушилин.

Вместе с тем он отметил, что Донецк изучает возможности для ответных мер на закупку Киевом турецких дронов.

"На фоне закупок Украиной дронов Bayraktar мы не имеем право стоять на месте и не реагировать. С одной стороны, наш ВПК не стоит на месте, с другой стороны, изучаем, где что можно закупать", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос "Интерфакса" об ответных мерах ДНР.

По словам Пушилина, донецкая "оборонка" обладает потенциалом разработки систем ПВО, чтобы противостоять турецким беспилотникам.

"Системы ПВО ДНР проходят модернизацию. У нас остались производственные мощности, мы просто не имеем права остановить работу и не разрабатывать системы противодействия в том числе "Байрактарам", - сказал он.

При этом он обвинил ОБСЕ в отсутствии реакции на применение Киевом Bayraktar в Донбассе.