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Интерфакс-АВН

Вооруженный конфликт на Украине станет концом "Северного потока 2" - глава крупнейшей фракции Европарламента

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Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Лельчук

Берлин. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Применение Россией военной силой против Украины положит конец реализации проекта газопровода "Северный поток 2", заявил глава крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии Манфред Вебер.

"Когда Путин пустит в ход оружие, тогда это будет конец газопровода "Северный поток 2", - приводит его слова газета "Хандельсблатт".

Вебер, член баварской партии Христианско-социальный союз, подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта ввод в эксплуатацию газопровода должен быть полностью исключен, и будущее правительство ФРГ должно четко это обозначить.

По его словам, нынешняя ситуация с Украиной является "испытанием для НАТО и западной общности, основанной на сходных ценностях". Он сказал, что НАТО нужно дать ясно понять, что акции России против Украины будут иметь "высокую цену".

В минувшую пятницу президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор президента РФ Владимира Путина с Байденом состоится в ближайший вторник.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
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