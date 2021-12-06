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Интерфакс-АВН

Глава израильской разведки "Моссад" отправится в США для переговоров по Ирану - СМИ

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Флаги Израиля и США
Флаги Израиля и США.
Источник изображения: MIGnews.com

Иерусалим. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в воскресенье должен совершить визит в США для переговоров с высокопоставленными представителями американской администрации по проблеме Ирана, сообщает издание Times of Israel.

Издание отмечает, что по данным израильских СМИ, Барнеа будет убеждать руководство США не заключать промежуточного соглашения с Тегераном, которое не предусматривало бы полного возвращения Ирана к полному соблюдению всех условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вместо этого директор "Моссада" будет добиваться международной поддержки жестких санкций против Тегерана.

По информации СМИ, Барнеа также подчеркнет, что, если сделки с Ираном и удастся добиться, Израиль не будет считать себя связанным ее положениями и продолжит противодействовать ядерной активности Тегерана. Кроме того, как ожидается, шеф израильской разведки представит американской стороне новую информацию по иранской ядерной программе.

Позднее США также должен будет посетить глава Минобороны Израиля Бенни Ганц, причем в центре внимания его переговоров также, по всей видимости, будет Иран.

Ранее на этой неделе Барнеа заявлял, что характер развития ядерной программы Ирана явственно свидетельствует о том, что Тегеран пытается разработать атомное оружие. Он также обещал, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

В пятницу стало известно, что венские переговоры по восстановлению СВПД возобновятся в середине следующей недели. После заседания Совместной комиссии по СВПД дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Кроме того, представитель Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

В свою очередь иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил со ссылкой на источник, что предложения Ирана полностью соответствовали положениям СВПД, однако некоторые европейские участники венских переговоров не захотели искать компромисс.

Израильские СМИ поясняли, что Израиль рассматривает нынешнюю паузу в переговорах как способ повлиять на их ход.

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