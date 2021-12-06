На Байконуре готовят ракету для запуска корабля с космонавтом - корреспондентом ТАСС

На "Союзе МС-20" на МКС отправятся космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 5 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" установлена на стартовый стол площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Теперь специалистам предстоит свести фермы обслуживания, после чего начнутся работы по графику первого стартового дня.

На "Союзе МС-20" на МКС должны отправиться космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, который станет первым специальным корреспондентом ТАСС на орбите, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. По традиции наблюдать за вывозом носителя из монтажно-испытательного корпуса приехали члены дублирующего экипажа пилотируемого корабля, в который входят космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и космический турист Сюн Огисо.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Мисуркин.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.