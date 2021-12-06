США, признавая существование "одного Китая", будут помогать Тайваню противостоять любому применению силы - шеф Пентагона

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на конференции в фонде Рональда Рейгана в Калифорнии, заявил, что США будут продолжать оказывать помощь Тайваню в деле защиты от применения против него силы.

"Мы по-прежнему привержены политике "одного Китая", а также обязательствам о поддержании способности Тайваня защищать себя в соответствии с "Законом об отношениях с Тайванем", сохраняя при этом способность противостоять любому применению силы, которое поставило бы под угрозу безопасность народа Тайваня", - сказал он.

По его словам, США "сейчас работают над усилением сдерживания, а не стремятся изменить статус-кво".

Министр сказал, что Вашингтон "собирается быть открытым и откровенным с лидерами Китая". Поэтому США "активно ищут открытые линии связи с руководителями оборонных ведомств КНР", и, американские дипломаты и военные "предпринимают шаги для снижения риска и предотвращения просчетов".

В последние месяцы напряженность в районе Тайваньского пролива растет, Тайвань жалуется на неоднократные полеты самолетов ВВС КНР вблизи острова

Остин завил, что эти полеты можно рассматривать как "репетиции", хотя и он не указал, репетиции чего именно.