Росавиация инициирует протест в связи с полетами самолетов НАТО над Черным морем

Росавиация направит протест по дипломатическим каналам в связи с участившимися случаями полетов военных самолетов НАТО в районе российских границ и Черного моря, что несет риски для гражданских судов. Об этом сообщила в Росавиации в субботу, 4 декабря.

Последний такой случай произошел утром 3 декабря. Над открытыми водами Черного моря самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тыс. до высоты 9,2 тыс. м, пересекая установленный для гражданских самолетов маршрут обслуживания воздушного движения. На неоднократные запросы экипаж самолета-разведчика не отвечал.

В этот период через этот же район пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: авиакомпании «Аэрофлот» (следовал в аэропорт Шереметьево) и мальтийский самолет, следовавший из Сочи. Маршруты движения гражданских судов пришлось оперативно изменить в связи с происходившей ситуацией.

4 декабря российская авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила информацию о смене эшелона гражданского лайнера, летевшего из Тель-Авива в Москву, по указанию диспетчера, так как его траекторию пересекало другое воздушное судно. На борту самолета находились 142 пассажира.