Автоломбард – удобная альтернатива банковскому кредиту

В нынешние непростые времена многие соотечественники вынуждены брать кредиты. Если не хватает денег на большую покупку или возникла сложная жизненная ситуация, то большинство жителей Казахстана по привычке обращаются в банк. Для получения вожделенной суммы клиентам этих организаций приходится сталкиваться с бюрократией, очередями, необходимостью собирать кипу документов, а зачастую и с отказами.

Владельцы транспортных средств имеют отличную возможность избежать всей этой волокиты, обратившись в респектабельный автомобильный ломбард. Деньги под залог авто в Алматы можно получить непосредственно в день обращения, сразу же после подписания договора с выбранной организацией.

Что такое автоломбард и какие услуги он оказывает

Автоломбарды – это учреждения небанковского сектора, предоставляющие автовладельцам возможность моментального решения финансовых неурядиц и выдающие деньги под залог автотранспорта. Выкуп авто в Алматы в наши дни является удобной и выгодной услугой среди всех категорий населения. Воспользоваться таким предложением могут граждане от 18 до 65 лет, во владении которых находится легковой, грузовой автомобиль, мототехника, спецтехника.

Лучший автоломбард в Республике Казахстан никогда не занижает рыночную стоимость залогового транспорта, работает без скрытых комиссий, бумажной волокиты и кредитной истории. Компания предлагает своим клиентам:

Кредит под залог машины с правом вождения. Согласно условиям данной кредитной программы, после оформления кредита машина остается в управлении владельца и может приносить ему доход, благодаря которому будет проще вернуть одолженные средства.

Кредит без права вождения. Это классическое предложение ломбардов, когда владелиц транспорта, получив деньги в долг, оставляет своего «железного коня» на безопасной стоянке, принадлежащей компании. Пользоваться транспортом до погашения кредита его владелец не может.

Плюсы кредита под залог автотранспорта

Заем под залог авто обладает множеством очевидных достоинств:

честная оценка без занижения рыночной стоимости производится непосредственно в автоломбарде;

компания выдает наличными за новый автомобиль до 60% от средней рыночной стоимости, за старый — до 50%;

деньги предоставляются в день подписания договора;

разрешается погасить кредит в любой момент без штрафных санкций;

процент начисляется только за фактические дни использования кредитных средств.

Пакет документов, необходимых для получения займа, минимален. Владельцу авто потребуется предъявить только технический паспорт на машину и удостоверение личности. Важно, чтобы автомобиль состоял на учете в Республике Казахстан, был исправен, не числился в угоне, аресте или кредите, а его оценочная стоимость составляла не менее 10 000 тенге.