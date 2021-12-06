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Интерфакс-АВН

Россия и Индия продолжают переговоры по вертолетам Ка-226Т, Москва пошла на максимум уступок - Шугаев

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Рособоронэкспорт"

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Москва предложила Дели самые выгодные условия для заключения контракта на легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т, ожидает решения индийских партнеров, сообщил в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса", директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Тема по Ка-226Т находится в стадии переговоров. Есть некоторые вопросы с индийской стороны, требующие дополнительных согласований. Российская сторона предложила максимум уступок и готова к продолжению диалога", - сказал Шугаев.

"Мы также знаем, что национальные ВВС Индии весьма заинтересованы в получении современной вертолетной техники российского производства, и поэтому рассчитываем на взвешенное решение наших индийских партнеров", - заявил он.

Накануне появилась информация о том, что Индия отказывается от производства Ка-226Т на своей территории и планирует купить готовые вертолеты данного типа.

Как сообщал "Интерфакс", межправительственное соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолётостроения было подписано в 2015 году. Однако контракт на 200 вертолётов Ка-226Т общей стоимостью $1 млрд до сих пор не заключён.

"Задержка с подписанием контракта на поставку Ка-226Т связана с нерешенностью вопроса по уровню локализации", - заявил "Интерфаксу" 3 февраля замглавы ФСВТС России Владимир Дрожжов. "В настоящее время акционерами совместного предприятия подготовлены обновленные предложения, которые, надеемся, устроят индийское военное ведомство, и мы сможем выйти на этап контрактных переговоров", - сказал тогда Дрожжов.

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Индию с рабочим визитом.

Главы МИД и Минобороны РФ и Индии встретятся 6 декабря в Нью-Дели для проведения встречи в формате "2+2", сообщала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

6 декабря перед визитом президента РФ состоится заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, сказал 3 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в ФСВТС РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

В ноябре официально сообщалось, что Россия начала поставки Индии первой партии систем ПВО С-400.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С, идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2". На территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов Калашникова АК-203 и вертолетов Ка-226Т. Также планируется организовать лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".

Сообщалось, что Россия рассчитывает вскоре подписать с Индией контракты на поставку дополнительных партий истребителей МиГ-29 и Су-30, вертолетов Ка-31, а также модернизацию ранее поставленной авиатехники.

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