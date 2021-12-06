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Отказ США от участия в проекте "Венера-Д" может уменьшить функционал миссии - ИКИ РАН

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«Венера-Д»
«Венера-Д».
Источник изображения: venera-d.cosmos

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Отказ американцев от проекта "Венера-Д" может привести к увеличению затрат с российской стороны, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Работала совместная научная группа несколько лет по этому эксперименту российско-американскому, которая согласовала некоторый дизайн и эксперименты, под одними из которых была американская ответственность, под другими - российская ответственность", - сказал Петрукович.

"Если американцы не будут участвовать, значит эти эксперименты придется заменять как-то - либо делать такие же, либо каким-то образом менять на что-то. Пока ничего катастрофического в этом нет, это рабочий процесс, никаких соглашений подписано не было", - сказал он.

Гендиректор ИКИ РАН отметил, что функционал аппарата в этом случае будет зависеть от финансирования. "Конечно, мы хотели бы побольше иметь разных научных интересных исследований на борту, но уже все будет определяться, как обычно, финансированием. Будет финансирование - будет столько-то экспериментов, если нет - значит будет меньше экспериментов", - сказал Петрукович.

21 ноября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о договоренности с NASA о совместной миссии по изучению Венеры. А 29 ноября он сообщил, что в госкорпорации допускают, что США могут отказаться от совместного проекта "Венера-Д", в этом случае РФ запустит станцию самостоятельно. "Возможен вариант, что не с США, а с другой страной, которая готова была бы участвовать или финансово, или своей научной аппаратурой", - сказал он. Рогозин отметил, что на договоренности может повлиять "нестабильная политическая ситуация в США". "NASA поддерживает нас в этом вопросе, но потребуются политические согласования у американцев", - сказал он.

Как сообщал "Интерфаксу" замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев, для реализации миссии американская сторона должна была выделить $300 млн. С российской стороны для реализации проекта, по его словам, необходимо выделить 17 млрд рублей.

Ученый отметил, что финансирование опытно-конструкторской разработки необходимо начать в 2019-2020 годах для того, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как ранее сообщил "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, одна из целей проекта - проверить наличие жизни на планете.

Как сообщалось, в атмосфере Венеры обнаружили газ фосфин. На Земле этот газ вырабатывается бактериями в анаэробных экосистемах. Наличие фосфина считается одним из признаков наличия жизни на планете.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко между тем заявил, что наличие фосфина не является стопроцентным доказательством наличия жизни на Венере, а достоверные данные могут дать только контактные исследования планеты, подобные "Венере-Д".

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