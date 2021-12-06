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Интерфакс-АВН

"Вертолёты России" потратят 24 млн рублей на исследование искусственного интеллекта в автономном полёте

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Опытный образец модифицированного варианта легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т в исполнении 226.54, получивший название "Альпинист" (Сlimber), в экспозиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Жуковский, июль 2021 года
Опытный образец модифицированного варианта легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т в исполнении 226.54, получивший название "Альпинист" (Сlimber), в экспозиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Жуковский, июль 2021 года.
Источник изображения: АО "Вертолеты России"

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Возможности применения автопилота с искусственным интеллектом изучат на базе вертолета Ка-226, следует из материалов госзакупок.

Конструкторское бюро "Вертолетов России" заказало проведение исследования возможностей применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в бортовом радиоэлектронном оборудовании вертолета, говорится в документах на официальном портале госзакупок.

Там указано, что исследования будут проводиться в 2021-2022 годах, их стоимость - порядка 24 млн рублей. Исполнитель работ уже определен, но не раскрывается.

Изучать искусственный интеллект будут на базе легкого многоцелевого вертолета Ка-226, говорится в материалах.

Согласно документации, целью работ является определение возможности и эффективности использования искусственного интеллекта в системе управления вертолета в процессе автономного полета и выбор оптимальной программной архитектуры системы управления с ИИ.

В частности, искусственный интеллект должен распознавать объекты и препятствия во время полета и предотвращать столкновения с ними, подавая на систему управления "те же управляющие воздействия, что и человек", а также самостоятельно выстраивать траекторию полета по заданному маршруту с учетом изменяющейся обстановки - погодных условий, движения других воздушных судов и тд, сказано в техзадании.

Результатом научно-исследовательских работ (НИР) должно стать создание автопилота с искусственным интеллектом и программного обеспечения на мобильных устройствах для задания сценариев полета.

Под искусственным интеллектом (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) обычно понимают способность машин выполнять интеллектуальные функции человека, самостоятельно находить способы решения задач, делать выводы и принимать решения без использования программного обеспечения с подробными инструкциями.

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Страны
Россия
Продукция
КА-226
Компании
Вертолеты России
Проекты
AI
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