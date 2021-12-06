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Интерфакс-АВН

США и Япония обсудят вопросы расширения военного сотрудничества в ближайшее время - Пентагон

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Нобуо Киси
Нобуо Киси.
Источник изображения: Reuters

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США Ллойд Остин и Японии Нобуо Киси в телефонной беседе договорились обсудить вопросы углубления сотрудничества в сфере обороны в ближайшее время на встрече в формате "2+2", сообщил Пентагон.

"Министры Остин и Киши обсудили усилия по углублению сотрудничества в области обороны для поддержания регионального сдерживания, и договорились в ближайшее время провести заседание Консультативного комитета по безопасности "2+2"", - говорится в сообщении.

Они подчеркнули "приверженность безопасности и стабильности в регионе и непреходящую силу американо-японского альянса".

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Страны
США
Япония
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