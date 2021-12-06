Первый летный образец спутника для показа рекламы из космоса будет готов весной 2022 года

Аппарат будет оснащен специальными лазерами, которые смогут демонстрировать изображение

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Летный образец спутника, который покажет рекламу с орбиты, будет готов весной следующего года. Об этом сообщили ТАСС в компании Avant Space.

"Первый космический аппарат компании Avant Spacе, оборудованный для демонстрации рекламы с орбиты, будет готов в апреле 2022 года", - отметили в компании.

Аппарат будет оснащен специальными лазерами, которые смогут демонстрировать изображение. "Стартап работает над проектом, в рамках которого в 2022 году планируется начало демонстрации рекламы на ночном небе с помощью спутников на орбите Земли", - добавили в компании.

В свою очередь основатель Avant Space Антон Оссовский отметил, что первый запуск спутника позволит получить опыт, который в будущем будет масштабирован. Это "приведет к полноценному запуску проекта орбитальной рекламы, охват которой может превысить 1 млрд человек", - сказал он.

В августе компания запатентовала способ лазерной передачи данных из космоса на Землю по принципу QR-кода. При помощи мерцания лазеров на Землю передается бинарный код, при наведении телефона на спутник из созвездия пользователь получить информацию в виде текста или гиперссылки.

В феврале прошлого года директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев сообщил ТАСС, что первые два микроспутника с лазерными диодами, с помощью которых в дальнейшем можно будет писать послания в небе, отправятся на орбиту в 2022 году. По его словам, управляться аппараты будут как часть роя спутников, которые в будущем отправят на орбиту в рамках эксперимента "Созвездие".