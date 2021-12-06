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Интерфакс-АВН

Новое правительство Ирана не представило конструктивных предложений на переговорах в Вене - Белый дом

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Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене.
Источник изображения: © AP Photo / Ronald Zak

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"(Представители - ИФ) новой иранской администрации не привезли в Вену конструктивных предложений", - сказала она на брифинге.

Она отметила, что спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли и его команда возвращаются в Вашингтон для консультаций.

"Первые шесть раундов переговоров принесли успех, позволили найти изобретательные компромиссные решения для многих самых трудных вопросов - сложных для всех сторон. К сожалению, подход Ирана на этой неделе не был направлен на решение оставшихся вопросов", - объяснила она.

Она напомнила, что более того, этот раунд переговоров Иран начал с "провокаций в ядерной сфере", как о том сообщало в минувшую среду МАГАТЭ. Также Псаки обвинила Тегеран в неспособности достичь взаимопонимания с МАГАТЭ для восстановления сотрудничества и транспарентности.

В то же время она подчеркнула, что дипломатия по-прежнему остается лучшим способом решить иранскую ядерную проблему.

Ранее на этой неделе Международное агентство по ядерной энергии сообщило, что Иран приступил к обогащению урана на 20% на ядерном объекте в Фордо при помощи каскада усовершенствованных центрифуг.

В пятницу стало известно, что венские переговоры возобновятся в середине следующей недели. После заседания Совместной комиссии по СВПД дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров.

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