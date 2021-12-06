России и Украине нужно придерживаться Минских договоренностей для деэскалации конфликта - Блинкен

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что России и Украине необходимо придерживаться Минских договоренностей, чтобы достичь деэскалации конфликта с Украиной.
"Обеим странам и России, и Украине, необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских соглашений. Большинство из (этих договоренностей - ИФ) не выполнено, и большинство из того, что не выполнено, не выполнено Россией", - полагает Блинкен.
"В первую очередь, России следует вернуть войска, которые она сконцентрировала у границы с Украиной, чтобы разрядить конфликт", - добавил он.
По мнению госсекретаря США, следует вернуться к соблюдению режима прекращения огня, которого стороны придерживались на протяжении 2020 года.