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Интерфакс-АВН

России и Украине нужно придерживаться Минских договоренностей для деэскалации конфликта - Блинкен

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне, 10 ноября 2021 года
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне, 10 ноября 2021 года.
Источник изображения: © Leah Millis/Pool via AP

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что России и Украине необходимо придерживаться Минских договоренностей, чтобы достичь деэскалации конфликта с Украиной.

"Обеим странам и России, и Украине, необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских соглашений. Большинство из (этих договоренностей - ИФ) не выполнено, и большинство из того, что не выполнено, не выполнено Россией", - полагает Блинкен.

"В первую очередь, России следует вернуть войска, которые она сконцентрировала у границы с Украиной, чтобы разрядить конфликт", - добавил он.

По мнению госсекретаря США, следует вернуться к соблюдению режима прекращения огня, которого стороны придерживались на протяжении 2020 года.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
2020-й год
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