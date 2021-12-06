О тупике на переговорах по СВПД говорить рано - постпред РФ

Берлин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Пока что рано считать, что переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) столкнулись с непреодолимыми трудностями, заявил в пятницу постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Разочарование - преждевременно. При многосторонней дипломатии есть правило: ничто не согласовано, пока не согласовано все. Так что изменения, в принципе, возможны. Но они должны быть отрегулированы таким образом, чтобы содействовать дальнейшему прогрессу", - написал он в твиттере.

Он напомнил, что венские переговоры поставлены на техническую паузу, и возобновятся на следующей неделе. Тем временем участники переговоров, включая США и Иран, могут провести консультации со своими правительствами и определить, что делать дальше.

Ранее стало известно, что венские переговоры возобновятся в середине следующей недели. После заседания Совместной комиссии по СВПД дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров.