В Индонезии завершились первые военно-морские учения Россия - АСЕАН

Постпред РФ при АСЕАН Александр Иванов сообщил, что маневры прошли успешно

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Первые в истории военно-морские учения России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прошли с 1 по 3 декабря в Индонезии. Как в пятницу рассказал российским журналистам постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов, маневры завершились успешно.

По его словам, подготовка этих учений шла около двух лет. "Я без преувеличения могу назвать эти маневры историческим событием в рамках российско-асеановского стратегического партнерства", - подчеркнул постпред.

Подготовка первых учений

"Впервые российская сторона предложила провести такие маневры в начале 2020 года, - рассказал Иванов. - В итоге уже в декабре министры обороны стран АСЕАН на своем заседании приняли решение положительно откликнуться на эту российскую инициативу".

В течение 2021 года военные представители России и стран АСЕАН провели несколько планирующих конференций, в основном в виртуальном формате. "Необходимо было договориться о цели учений, привлекаемых силах и средствах, а также об операциях, которые будут проходить", - пояснил Иванов.

С 28 по 30 ноября корабли участников прибыли в район Северной Суматры, где встали на якорную стоянку. "С российской стороны принимал участие большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", экипаж около 280 человек, - продолжил он. - Также принимали участие военные корабли семи стран АСЕАН - Индонезии, Малайзии, Таиланда, Мьянмы, Брунея, Вьетнама и Сингапура". "Что касается Филиппин, Лаоса и Камбоджи, то они направили на учения своих наблюдателей, военных атташе этих трех стран в Джакарте", - добавил постпред.

Иванов отметил ведущую роль Индонезии в организации маневров, несмотря на то, что в этом году она уже не является координатором диалогового партнерства АСЕАН с Россией. "Решение было принято еще при координаторстве Индонезии в декабре 2020 года, поэтому индонезийское министерство обороны и лично министр обороны решили, что необходимо довести дело до конца и организовать учения в индонезийских территориальных водах", - уточнил он.

Суть учений

Во время маневров корабли участников продвинулись к Малаккскому проливу, который играет важную роль в мировой торговле. "Через него проходит около 40% мировой торговли, - пояснил российский постпред. - Следовательно, безопасность именно этих вод играет ключевую роль не только для стран АСЕАН, но и всей глобальной коммерческой деятельности на море". "Главный посыл учений был направлен именно на это", - добавил он.

Сами маневры проходили с 1 по 3 декабря. "Они состояли из нескольких фаз, первая была виртуальной, то есть маневры и действия экипажей кораблей отрабатывались в виртуальном режиме, - продолжил Иванов. - [А именно,] как они будут двигаться и связываться между собой".

Отрабатывались совместные действия по маневрированию, а также поиску и спасению на море. "Например, гражданское судно терпит бедствие, посылает сигнал SOS, и военные моряки совместно находят его, после чего оказывают помощь по спасению судна и его экипажа, - пояснил постпред. - Также отрабатывались совместные действия по досмотру подозрительных гражданских судов в двух вариантах - с согласия экипажей этих гражданских судов и без".

Иванов рассказал, что само место, где проходили учения, является знаковым, поскольку случаи пиратства, а также незаконных миграции и рыбного промысла не являются редкостью для Малаккского пролива.

Завершение маневров

"Сегодня эти учения успешно завершились, и корабли возвращаются в порты приписки, - продолжил он. - Что касается "Адмирала Пантелеева", то до возвращения на родную базу во Владивосток он зайдет в сингапурский порт Чанги".

"Реакция экспертов, да и самих моряков на эти учения исключительно положительная, - констатировал постпред. - Как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и за его пределами". "Очень важно, что, помимо отработки совместных действий, в ходе таких учений между военными моряками вырабатывается атмосфера доверия и даже дружба", - добавил Иванов.

По его словам, военно-морское сотрудничество - это новая страница в стратегическом партнерстве России и АСЕАН. "Не только мы, но и наши асеановские коллеги придают исключительно важное значение как самому факту проведения этих учений, так и успешному результату", - сказал Иванов, добавив, что "региональные эксперты подчеркивают своевременность проведения такого российско-асеановского мероприятия". "При этом они ссылаются на то, что Россия не на словах, а на деле поддерживает центральную роль АСЕАН в многостороннем сотрудничестве в регионе, в то время как некоторые другие страны в это же время организуют узкоблоковые военные альянсы без участия стран АСЕАН, хотя чуть ли не каждый день твердят о своей приверженности центральной роли ассоциации в регионе", - отметил он.

"Вот это отличие реального поведения и действий России от некоторых западных держав, прежде всего англосаксонских, - пояснил постпред. - Оно налицо и отмечается многими асеановскими экспертами и военными". "Поэтому трудно переоценить значение этих учений. Мы, конечно, будем продолжать наше оборонное сотрудничество со странами АСЕАН", - подытожил Иванов.