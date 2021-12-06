Шойгу 6 декабря примет участие в заседании межправкомиссии по ВТС с Индией - Ушаков

Тема военного сотрудничества остается одной из главных в контексте сотрудничества с Индией

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 декабря примет участие в заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству с Индией, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Индию с рабочим визитом.

"Шестого числа, до визита, состоится заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Сопредседатель этой комиссии с нашей стороны - министр обороны Шойгу. И это подчеркивает, что тема военно-технического и военного сотрудничества по-прежнему является одной из самых главных в контексте двустороннего сотрудничества наших стран", - сказал Ушаков.