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Интерфакс-АВН

Шойгу 6 декабря примет участие в заседании межправкомиссии по ВТС с Индией - Ушаков

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Тема военного сотрудничества остается одной из главных в контексте сотрудничества с Индией

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 декабря примет участие в заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству с Индией, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Индию с рабочим визитом.

"Шестого числа, до визита, состоится заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Сопредседатель этой комиссии с нашей стороны - министр обороны Шойгу. И это подчеркивает, что тема военно-технического и военного сотрудничества по-прежнему является одной из самых главных в контексте двустороннего сотрудничества наших стран", - сказал Ушаков.

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Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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