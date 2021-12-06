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Военные гидрографы и ученые провели исследования для обоснования внешней границы континентального шельфа РФ

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Специалисты-гидрографы
Специалисты-гидрографы ВМФ России.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 3 декабря. В 2019-2020 гг. в рамках работ по обоснованию заявки РФ в отношении внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане гидрографами ВМФ с целью получения дополнительных данных организованы и проведены комплексные батиметрические исследования.

Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов, выступая на XI международном научном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"В ходе комплексных батиметрических исследований в пределах хребтов Гаккеля, Ломоносова, Альфа-Менделеева и Чукотского плато выполнено более 15000 линейных километров батиметрической съемки многолучевым эхолотом и гравиметрической съемки, а также более 10 тыс. км акустического профилирования", – сообщил В.Касатонов.

Исследования выполнялись в широкой кооперации научно-исследовательских организаций под общим руководством Главного командования Военно-морского флота.

Полученные материалы использованы при подготовке Дополнений к заявке Российской Федерации в отношении внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, а также для корректуры государственных морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания.

20 декабря 2001 года Россия подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны – право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану).

Основанием стало утверждение о том, что подводный хребет Ломоносова, протянувшийся от Новосибирских островов через Северный полюс в сторону Канады и Гренландии, а также расположенное восточнее поднятие Менделеева являются продолжением евразийского материка и, следовательно, не подпадают под 350-мильный лимит.

В июне 2002 года заявка была рассмотрена и отклонена с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири.

Нынешняя частично пересмотренная заявка России подкрепляется результатами комплексных геолого-геофизических исследований, проведенных в арктической акватории, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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