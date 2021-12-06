TF-X – турецкий истребитель 5-го поколения. Заключение.

Временным решением для MMU/TF-X (общие сведения по проекту читайте тут) на период пока Турция не построит свой собственный турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДД) выбрано семейство двигателей F110 от General Electric (GE). Президент Турецкой аэрокосмической компании (Turkish Aerospace Industries, TAI) Т.Котил в июне 2019 года сообщил о заказе 5 ТРДД у GE. Договор находится в состоянии поставки.

Двигатели от истребителей F-16 (вероятно, версии F110-GE-129E) должны применяться на прототипах MMU/TF-X и использоваться для первых полетов (о графике выполнения программы – часть II). По оценкам экспертов, четыре двигателя будут установлены на первых двух прототипах турецких истребителей, а пятый останется в качестве запасного. Начиная с третьего прототипа, самолет планируется оснащать парой ТРДД собственной разработки. Проектирование нового турецкого ТРДД поручено национальному двигательному консорциуму TR Motor Power Systems. Предприятие сформировано при участии BMC Power (55%), Turkish Aerospace (35%) и SSB (10%) (иные варианта производственной кооперации в проекте MMU/TF-X – часть III).

Рамочное соглашение между SSB и TR Motor Power Systems на разработку ТРДД следующего поколения для истребителя MMU/TF-X подписано 8 ноября 2018 года. Выступая на церемонии подписания, президент Управления оборонной промышленности Турции (SSB) И.Демир подчеркнул, что конечной целью национальной разработки является исключить в отношении двигателя возможные ограничения со стороны зарубежных стран, которые могут касаться его использования и экспорта. Кроме того, гарантировать для Турции возможность контроля всех технологических процессов и прав интеллектуальной собственности (ИС). В ходе церемонии было отмечено, что процесс разработки займет не менее 10 лет. Анализ компьютерного изображения перспективного турецкого ТРДД, представленного участникам церемонии, показывает, что текущий дизайн с точки зрения внутренней конфигурации имеет ряд общих черт с семейством двигателей F110.

Проект ТРДД от TR Motor Power Systems

Так, по мнению специалистов, подобно моделям F110-GE-129 и -132, ТРДД турецкой разработки предполагается оснастить поворотными регулируемыми лопатками входного направляющего узла и лопастными дисками ("blisks") вместо традиционных лопаток в трехступенчатой модульной вентиляторной секции. Последнее позволит улучшить рабочие характеристики двигателя и его ремонтопригодность. Двигатель также включает в себя одну турбину большой и одну малой мощности. Согласно источникам, с высокой вероятностью размеры и весовые характеристики турбореактивных двигателей от TR Motor Power Systems будут сопоставимы с ТРДД семейства F110.

Вместе с тем, производство собственного двигателя может стать для Турции одним из самых сложных вызовов в рамках программы MMU/TF-X. Отсутствие отечественных технологий двигателестроения и квалифицированных кадров заставило TAI искать поддержку на стороне. По результатам нескольких конкурсов во второй половины 2018 года для технической поддержки разработки ТРДД была выбрана компания Rolls-Royce, с которой начались предварительные переговоры. Однако в начале марта 2019 года руководство Rolls-Royce заявило о выходе из проекта из-за спора по вопросу интеллектуальной собственности. Компания также дала понять, что не желает делиться в полном объеме ИС с турецкой стороной. Перспективы разрешения возникших противоречий остаются не ясными.

Тем не менее, по словам генерального директора TR MotorPower Systems Османа ДУРА (Osman DUR) работы над отечественным ТРДД «продолжаются полным ходом». По состоянию на январь 2020 года в проекте участвовали около 80 инженеров. Первые пусковые испытания нового двигателя назначены на 2026-27 годы. С учетом того, что разработка и производство конечного продукта представляют собой два различных процесса, компания ведет активные переговоры с международными инженерными и проектными организациями, а также производителями оригинального оборудования. Прилагаются усилия по развитию сети местных поставщиков для отечественной авиационной промышленности.

Несмотря на то, что руководство Турции рассматривает программу MMU/TF-X, прежде всего, как базу для качественного подъема отечественной авиационной промышленности, ведется поиск международных партнеров по совместному развитию для сотрудничества с Turkish Aerospace. Глава SSB И.Демир в ноябре 2019 года подчеркнул, что заинтересованность в программе турецкого истребителя 5-го поколения проявили Азербайджан, Пакистан, Катар, Индонезия и Малайзия, которая в этом отношении продемонстрировала наибольшую активность.

В частности, представление макета TF-X на PAS 2019 состоялось при участии командующего королевскими ВВС Малазии генерала Тан Шри БАНГА. Кроме того, согласно публикациям Malaysia Flying Herald, страна чувствует необходимость присоединиться к программе MMU/TF-X, поскольку её соседи, Индонезия и Сингапур, намерены принять на вооружение самолеты следующего поколения IF-X и F-35. Первым шагом в присоединении к программе MMU/TF-X стало подписание в 2018 году меморандума о взаимопонимании между Turkish Aerospace и DefTech. Считается, что документ станет основой для приобретения Малайзией истребителей турецкого производства в следующие 10 лет. Малайзия планирует заменить ими свои F-18D и Су-30МКМ, которые подлежат снятию с вооружения в 2035 и 2042 годах соответственно. Малайзия также получила приглашение к участию в совместном производстве MMU/TF-X и турецкого легкого штурмовика HURJET.

Таким образом, проект MMU/TF-X, стартовавший на рубеже 2015 года как экспериментальное исследование, в силу обстоятельств перерос в общенациональную программу. Её цель – качественный технологический и организационный скачек авиационной промышленности Турции. В случае успешной реализации намеченного графика страна в относительно короткий срок сможет войти в число немногочисленных государств, таких как США, Россия и Китай, обладающих собственным потенциалом для проектирования и производства истребителей 5-го поколения.

Вместе с тем, вызовы, с которыми Турция столкнулась по ходу выполнения программы, имеют как объективные, так и политические причины. Эмбарго европейских государств на поставку комплектующих, а также отказ союзников из Великобритании полностью передать Турции технологию военного двигателестроения (возможно под давлением США) свидетельствуют о незаинтересованности союзников по НАТО в успехе турецкого проекта. Сможет ли Анкара решить возникшие проблемы самостоятельно, или обратится за внешней помощью (например, к России или Китаю) – покажет время.

Согласно турецким источникам, сегодня рассматривается возможность использования TF-X в составе ВВС Турции вплоть до 2070-х годов. Безусловно, обладание собственным истребителем 5-го поколения повысит боевые возможности турецких ВВС в регионе и уравняет их с конкурентами из Израиля, Саудовской Аравии и других стран, принявших на вооружение американские F-35. С другой стороны, поступление TF-X в войска в начале 2030 годов может совпасть с появлением первых образцов самолетов 6-го поколения, тогда, в «гонке лидеров» Турция, скорее всего, останется в положении догоняющего.

По материалам журнала Defence Turkey