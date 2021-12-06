Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в пятницу по московскому времени с 48 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике примерно в 640 км от космодрома на мысе Канаверал, была осуществлена через девять минут после старта ракеты.

В качестве сопутствующей полезной нагрузки ракета Falcon 9 также выведет на орбиту два новых спутника геопространственной разведки американской компании BlackSky, которые в том числе будут выполнять задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

Запуск был осуществлен в четверг в 18:12 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 02:12 мск) с 40-го комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже во второй раз.

Это был уже 33-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 17-й в текущем году. Предыдущая партия из 53 спутников Starlink была запущена 13 ноября. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 842 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.