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Интерфакс-АВН

"Моссад" завербовал иранских ученых для организации взрыва на ядерном объекте - СМИ

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Завод по обогащению урана в Натанзе, Иран
Завод по обогащению урана в Натанзе, Иран.
Источник изображения: © AP Photo, Atomic Energy Organization of Iran via AP

Иерусалим. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Израильская разведка "Моссад" стояла за организацией в апреле диверсии на ядерном объекте в Натанзе, задействовав в операции группу завербованных иранских ученых, сообщает в четверг издающаяся в Лондоне газета Jewish Chronicle (JC).

По данным газеты, вербовке подверглись до 10 иранских ученых, согласившись взорвать зал с центрифугами на объекте в Натанзе. Однако иранцы полагали, что работают не на Израиль, а на иранские оппозиционные группы.

Часть взрывчатки была доставлена тайно на беспилотнике, который сбросил ее груз на территории комплекса, а другая часть была провезена на объект в коробках с едой. JC утверждает, что последовавший взрыв уничтожил 90 центрифуг, приостановил работу ключевого иранского ядерного объекта на девять месяцев и затруднил для Ирана процесс создания атомной бомбы.

Вместе с тем, отмечает JC, эта диверсия стала частью более масштабной кампании "Моссада" из трех операций, имевших место в течение 11 месяцев. Две первые операции - в июле 2020 года и в апреле 2021 года - были направлены против объекта в Натанзе, а третья в июне 2021 года - против объекта в Карадже.

Так, в июне 2020 года в зале центрифуг на объекте в Натанзе сдетонировала взрывчатка: ее заложили в материалы, использовавшиеся при строительстве, в 2019 году.

В июне 2021 года по объекту в Карадже с беспилотника были выпущены ракеты. До этого агенты, работающие на Израиль, переправили по частям беспилотник весом с мотоцикл в Иран и собрали там.

JC уточняет, что все три операции планировались 18 месяцев при участии 1 тыс. техников, аналитиков и полевых агентов. США в этих операциях участия не принимали.

В апреле власти Ирана объявили, что вычислили человека, выполнившего диверсию на ядерном объекте в Натанзе: им оказался 43-летний иранец Резе Карими. Он бежал из страны и объявлен в международный розыск.

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2020-й год
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
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