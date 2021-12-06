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Интерфакс-АВН

Военное решение ядерной проблемы Ирана всегда должно быть среди возможных вариантов действий - глава Минобороны Израиля

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Бенни Ганц
Бенни Ганц.
Источник изображения: m.123ru.net

Иерусалим. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Военное решение ядерной проблемы Ирана является наименее предпочтительным вариантом действий, однако нельзя исключать его возможности, заявил глава Минобороны Израиля Бенни Ганц перед отъездом в США на переговоры с американскими властями.

"Военный вариант всегда должен быть на повестке дня. Конечно, это последнее, к чему мы хотим прибегнуть, но у нас нет права не готовиться к нему для себя", - приводит его слова издание "Джерузалем пост".

Он уточнил, что военный вариант действий следует рассмотреть, если соглашение с Ираном по ядерной проблеме достигнуто не будет. По словам Ганца, хорошая сделка с Тегераном будет предусматривать недопущение исследований, разработок и накопления Ираном обогащенных ядерных материалов, прекращение враждебной активности Ирана в регионе и его поддержки терроризма.

Ганц выразил убежденность, что США поддержат Израиль, если тот атакует Иран, однако, уточнил Ганц, "Израиль не обязан координировать свою оборону с кем-либо".

Однако министр отказался конкретизировать, что станет "красной линией" для Израиля, лишь отметив, что "будет момент, когда у региона и Израиля не будет выбора, кроме как действовать".

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