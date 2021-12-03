Войти
ТАСС

На Урале создадут единственный в России стенд для испытания спутников до пяти тонн

205
0
0
Спутник "Ресурс-П"
Спутник "Ресурс-П".
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin

Разработчики заверяют, что это будет аналог стенда NASA

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Российские инженеры разработают первый в стране стенд для испытания спутников весом до пяти тонн, завершить работы планируется уже в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил журналистам президент холдинга "Челтек", в который входит ООО "Уральский инжиниринговый центр" (индустриальный партнер), Валерий Бодров.

"У нас есть трехкоординатный стенд для испытания спутников. Он предназначен для испытания спутников весом до трех-пяти тонн. <…> [Стенд] мы должны сдать в течение первого полугодия 2022 года", - сказал Бодров, отметив, что этот стенд будет первым в России.

По словам разработчиков, проект будет являться аналогом стенда NASA. Разрабатываемый в Челябинске стенд позволяет создавать специальную вибрацию, что позволяет ученым прогнозировать надежность оборудования при полете спутника или его транспортировке. Проект реализуется учеными Южно-Уральского госуниверситета.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
20.07.2009
Испытания БРПЛ "Булава" будут продолжены после выяснения причин аварии - источник в ОПК
23.01.2009
Saab продолжит борьбу за поставки Gripen еще трем странам
29.07.2008
Особое конструкторское бюро "Спектр" присоединено к "ЦСКБ-Прогресс"
13.02.2008
Официальное заявление ОАО "Мотор Сич"
14.08.2007
Битва при Холдинге
08.02.2007
Иванов: Расходы на переоснащение армии будут возрастать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 03:48
  • 1
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 03.12 03:09
  • 1
Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»
  • 03.12 00:52
  • 430
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.12 00:12
  • 3
В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год
  • 03.12 00:10
  • 172
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 23:36
  • 365
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 02.12 19:44
  • 1
Завершена сборка первого самолета МС-21-300 с новым композитным крылом
  • 02.12 19:42
  • 2282
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.12 18:24
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв", возможно, в будущем получат комплексы активной защиты
  • 02.12 16:31
  • 86
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 02.12 13:44
  • 86
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.12 13:34
  • 26
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 02.12 12:08
  • 89
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 11:33
  • 13
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 11:02
  • 1
В Польше заявили об отставании российских бомбардировщиков от американских