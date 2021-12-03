На Урале создадут единственный в России стенд для испытания спутников до пяти тонн

Разработчики заверяют, что это будет аналог стенда NASA

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Российские инженеры разработают первый в стране стенд для испытания спутников весом до пяти тонн, завершить работы планируется уже в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил журналистам президент холдинга "Челтек", в который входит ООО "Уральский инжиниринговый центр" (индустриальный партнер), Валерий Бодров.

"У нас есть трехкоординатный стенд для испытания спутников. Он предназначен для испытания спутников весом до трех-пяти тонн. <…> [Стенд] мы должны сдать в течение первого полугодия 2022 года", - сказал Бодров, отметив, что этот стенд будет первым в России.

По словам разработчиков, проект будет являться аналогом стенда NASA. Разрабатываемый в Челябинске стенд позволяет создавать специальную вибрацию, что позволяет ученым прогнозировать надежность оборудования при полете спутника или его транспортировке. Проект реализуется учеными Южно-Уральского госуниверситета.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.