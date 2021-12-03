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Интерфакс-АВН

Предложения РФ о снятии напряженности в отношениях НАТО не рассматривает - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Стокгольм. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - НАТО отказывается от российских предложений по снижению напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Продолжается деятельность НАТО по эскалации ситуации на наших границах, НАТО отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности, предотвращению опасных инцидентов", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что Россия предложила НАТО конкретные меры по этим вопросам.

"Военные потенциалы в восточной Европе, в том числе вблизи российских границ, активно наращиваются, одновременно мы слышим сотрясающие воздух заявления в наш адрес, и все это неизбежно сказывается на деятельности ОБСЕ", - добавил министр.

Он заявил также, что Россия в ближайшее время сформулирует и направит странам НАТО предложения по обеспечению юридически обязывающих гарантий безопасности.

"Мы хотим, чтобы договоренности, о которых упомянул президент, и которых мы будем добиваться, обязательно имели правовой, юридически обязывающий характер. В ближайшее время мы сформулируем соответствующие конкретные предложения нашим западным коллегам и будем рассчитывать на серьезное к ним отношение", - сказал Лавров.

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Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
ОБСЕ
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