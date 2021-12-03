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ЦАМТО

Рособоронэкспорт обсудил перспективы развития системы послепродажного обслуживания российской ПВН за рубежом

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Стенд АО "Рособоронэкспорт"
Стенд АО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 2 декабря. Генеральный директор входящего в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт", заместитель председателя СоюзМаша России Александр Михеев 2 декабря провел заседание возглавляемого им Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения СоюзМаша России.

Темой очередного заседания стало послепродажное обслуживание продукции военного назначения. Члены Комитета, а также участвовавший в заседании первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации Владимир Гутенев обсудили актуальные вопросы комплексного сервисного обслуживания поставляемых на экспорт российских вооружения и военной техники, современное состояние обслуживания, актуальные проблемы и пути их решения.

"Сегодня для партнеров Рособоронэкспорта, эксплуатирующих или закупающих российские вооружение и военную технику, актуальным является вопрос их обслуживания и поддержания в боевой готовности. Многие страны включают требования по управлению жизненным циклом поставляемой продукции еще на этапе формирования тендерной документации. Мировой рынок диктует необходимость внедрения современных стандартов, требующих интегрированной логистической поддержки, управления конфигурацией, качеством, оценки стоимости жизненного цикла, каталогизации продукции", – отметил Александр Михеев.

Современные требования мирового рынка ПВН в части обеспечения поддержки на послепродажных этапах базируются на стандартах Международной организации стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссии (МЭК/IEC), а также документации ряда стран и организаций, которые фактически имеют статус международных.

Регламентируемые этими стандартами технологии управления жизненным циклом изделий направлены на повышение эффективности эксплуатации закупаемой военной техники и обеспечение более высокого уровня качества ее послепродажной поддержки.

"В рамках задач повышения эффективности материально-технического обеспечения поставляемой на экспорт российской военной техники Рособоронэкспорт ведет каталог предметов снабжения экспортируемой продукции, отвечающий всем требованиям международной системы каталогизации. Ее участниками являются более 60 стран мира", – добавил Александр Михеев.

В ходе заседания Комитета принято решение о дальнейшей работе по объединению усилий Рособоронэкспорта и других субъектов военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в целях приведения системы послепродажного обслуживания российской военной техники к мировым стандартам. В частности, продолжения работ по цифровизации российской системы каталогизации и совместной с предприятиями промышленности унификации каталога продукции.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
СМР
Персоны
Гутенёв Владимир
Михеев Александр
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