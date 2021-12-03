"Роскосмос" выступает за выработку международных правил, ограничивающих засорение орбит космическим мусором

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Для предотвращения засорения орбиты Земли космическим мусором должны быть выработаны определенные правила поведения в космосе, сообщил исполнительный директор "Роскосмос" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"В целом страны должны выработать определённые правила ответственного поведения в космосе, что касается именно засорения орбит, особенно низких околоземных", - сказал Блошенко на Всероссийском форуме космонавтики "КосмоСтарт-2021".

По его словам, эти правила существуют в виде рамочных соглашений, "но не все их придерживаются".

"Рано или поздно будут выработаны определенные правила космического движения, будет создан центр международного космического движения, и он будет регулировать эту деятельность, чтобы такой бесконтрольной демократии, которая переходит в анархию, не происходило", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса".

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До этого Космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

25 ноября член Международного института космического права, член Совета РАН по космосу, гендиректор SR CMS корпорации Success Rockets Валентин Уваров сообщил "Интерфаксу", что фрагменты космического мусора размером более 10 см при столкновении могут разрушить модуль МКС. "Если говорить об объектах крупнее 10 см, при столкновении аппарат будет разрушен и в том числе модуль", - сказал он.

Для решения проблемы вопросы активного удаления космического мусора надо перенести в организационную плоскость, отметил Уваров.

"В отношении государств или компаний, которые захотят заниматься активным удалением мусора, отправляя туда специальные аппараты, сразу встанет вопрос - а не противоспутниковое ли это оружие. Поэтому основной вопрос в достижении договоренностей и согласовании на международном уровне иска потенциально опасных объектов", - сказал он.

В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, заявил в октябре в интервью "Интерфаксу" главный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.