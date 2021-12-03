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РИА Новости

Эксперт Коротченко: "Бастионы" на Курилах сделают бессмысленным давление со стороны Токио

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Развертывание комплексов "Бастион" на острове Курильской гряды. Кадр видео
Развертывание комплексов "Бастион" на острове Курильской гряды. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Размещение российских береговых ракетных комплексов "Бастион" на Курилах сделает бессмысленным силовое давление со стороны Токио, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как сообщили ранее в пресс-службе Восточного военного округа, расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа.

"Размещение береговых ракетных комплексов "Бастион" на Курилах – важный шаг в обеспечении военной безопасности России на ее восточных рубежах и усиление возможностей по парированию любых возможных угроз. Учитывая, что Япония не отказалась от территориальных претензий к Российской Федерации, очевидно, что данный шаг российского военного руководства делает бессмысленным любые попытки силового давления Токио на Россию", - сказал Коротченко.

Он добавил, что "Бастионы" на Курилах обеспечат устойчивость операций Тихоокеанского флота России в зонах его ответственности, и в целом этот шаг позитивно скажется на безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам военного эксперта, переброска "Бастионов" на Курилы проведена в рамках плановых мероприятий по наращиванию российской военной группировки на островах гряды "в соответствии с задачами, которые данной группировке придется решать".

Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь острова — 52 квадратных километра.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, комплекс может наносить удары по наземным целям. Дальность стрельбы "Бастиона" по морским целям составляет – 350 км, по береговым – 450 км.

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