Военное сотрудничество РФ и Сербии расширяется, растёт количество совместных учений - Шойгу

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия вносит серьёзный вклад в укрепление обороноспособности Сербии, двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество расширяется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы продолжаем наше военное сотрудничество. Проводим совместные учения. Их с каждым годом становится всё больше. Программа нашего военного сотрудничества расширяется. Военно-техническое сотрудничество также осуществляется успешно. Та программа, которую мы с вами наметили много лет назад, реализуется поэтапно, своевременно, в сроки и в тех объёмах, о которых мы договорились", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главой МВД Сербии Александром Вулиным в Москве в четверг.

Он отметил, что те дела, которые были начаты с участием Вулина в его бытность главой военного ведомства республики, при поддержке Минобороны России завершаются, "что служит серьёзным фактором по укреплению обороноспособности Сербии". "Надеюсь, так будет и дальше", - сказал Шойгу.

При этом он, подчеркнул, что динамично развивающееся военное сотрудничество России и Сербии во многом обусловлено отношениями лидеров двух стран - Владимира Путина и Александра Вучича.

"Всё это, безусловно, идёт, благодаря таким, на мой взгляд, очень конструктивным и фактически дружеским отношениям наших президентов. Здесь надо отдать должное, что в разное время у нас всегда, даже в самые сложные периоды, сверялись часы, и наши руководители давали нам верное направление в развитии дальнейшего сотрудничества в военной и военно-технической сфере", - отметил Шойгу.

Начиная переговоры, он сказал, что Вулин прибыл в Россию в новом качестве, и выразил уверенность, что и в нынешней должности коллега сделает всё возможное для развития двусторонних отношений.