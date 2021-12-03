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Известия.ru

Военный историк рассказал о создании сплошной линии обороны на южных Курилах

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Береговой ракетный комплекс «Бастион»
Береговой ракетный комплекс «Бастион».
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На южных Курильских островах создается сплошная линия обороны. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков, комментируя заступление на дежурство расчетов берегового ракетного комплекса «Бастион».

«Комплексы «Бастион» имеют дальность действия до 500 км. Размещенные на Матуа подразделения смогут держать под контролем пространство от острова Итуруп до Камчатки. Учитывая, что на южных Курильских островах уже стоят комплексы «Бал» и «Бастион», там создается сплошная линия обороны. Ни один корабль не сможет пройти в Охотское море незамеченным. Кроме того, это обеспечит дополнительную безопасность военных объектов на Камчатке», — сказал он.

Эксперт отметил, что «Бастионы» — это современная система вооружений, способная уничтожать даже крупные надводные корабли. С развертыванием комплексов на острове Матуа на восточных рубежах страны будет выстроен непробиваемый щит, заключил Болтенков.

Ранее в этот день расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Курильской гряды Матуа. В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) РФ также рассказали, что в островную зону при помощи больших десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ доставили технику, личный состав и материальные средства.


Кроме того, на территории Матуа силами подразделений материально-технического обеспечения флота развернут автономный военный городок. Там уже завершились работы по благоустройству помещений, которые предназначены для круглогодичного несения службы.

Ранее, 29 ноября, российские военные провели противокорабельные учения с участием ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на побережье Черного моря. Учения состоялись на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke.

Подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) «Бастион» вооружен унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс». ПБРК разработан, в частности, для уничтожения надводных кораблей всех классов и типов из состава корабельных и авианосных ударных групп.

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Россия
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Arleigh Burke
Бал РК
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